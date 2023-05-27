 الكرملين: سنحقق أهدافنا من العملية العسكرية رغم ازدياد تورط الغرب في الأزمة الأوكرانية - بوابة الشروق
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الكرملين: سنحقق أهدافنا من العملية العسكرية رغم ازدياد تورط الغرب في الأزمة الأوكرانية

موسكو - أ ش أ
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 7:10 م | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 7:10 م

أكد المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن روسيا ستحقق أهدافها من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بالرغم من ازدياد مؤشرات تورط الغرب في الأزمة الأوكرانية.

وقال بيسكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، "من الواضح أن درجة المشاركة الغربية المباشرة وغير المباشرة في الأزمة الأوكرانية آخذة بالازدياد يوما بعد يوم، وبالرغم من أن هذه المشاركة يمكن أن تطيل أمد الصراع، إلا أنها لن تغير الموازين بشكل جذري، ولن تؤثر على سير عملياتنا".

وشدد على أن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقق جميع الأهداف التي وضعها الرئيس فلاديمير بوتين، مضيفا أن "روسيا ستعمل على تأمين جميع مصالحها".

وحول حدود تصعيد الغرب للصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف: "إن حدود تدخل الغرب وتصعيده للصراع يجب أن تحدده عقول وضمائر الغرب الجماعي، إلا أنه لا حياة لمن تنادي".


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