العراق يطلق اليوم استثمارات بقيمة 17 مليار دولار لإنشاء طريق التنمية

تبدأ في بغداد، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر طريق التنمية لإطلاق استثمارات بقيمة 17 مليار دولار لإنشاء ممر بري وسكك حديدية لربط ميناء الفاو الكبير أقصى جنوبي العراق إلى الحدود العراقية - التركية أقصى شمالي البلاد.



وأبلغت مصادر في الحكومة العراقية وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن وزراء نقل دول الجوار الإقليمي ومجلس التعاون الخليجي وممثلين عن البنك الدولي وبعثات الأمم المتحدة سيحضرون وقائع المؤتمر حيث سيعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني تفاصيل هذه الاستثمارات التي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال منذ 40 عاما.