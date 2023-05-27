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رئيس صربيا يتنحى عن رئاسة الحزب الحاكم

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
بلجراد - أ ش أ
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 5:11 م | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 5:11 م

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، تنحيه عن رئاسة الحزب "التقدمي الصربي" الحاكم، واقترح أن يحل وزير الدفاع ميلوس فوسيفيتش محله في رئاسة الحزب.

وقال فوتشيتش، في مؤتمر للحزب في مدينة كراجويفاتش، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، "أقترح تعيين ميلوس فوسيفيتش زعيما جديدا لحزبنا"، مضيفا "لن أترك الحزب أبدا. لكن حان الوقت لترك قيادته".

وأعرب عن اعتقاده بضرورة الحاجة إلى نهج مختلف نوعا ما، وهو توحيد عدد أكبر من القوى التي تريد النضال من أجل انتصار صربيا الوطنية والناجحة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الحزب مع الشعب الصربي في كوسوفو وميتوهيا، ويجب ألا نسمح باضطهاد شعبنا في أي مكان وأبدا مرة أخرى.

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