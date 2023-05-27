 الكاتبة منى الشيمي توقع عقد روايتها الجديدة مع دار الشروق - بوابة الشروق
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الكاتبة منى الشيمي توقع عقد روايتها الجديدة مع دار الشروق

أسماء سعد
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 9:05 ص | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 9:05 ص
وقعت الروائية منى الشيمي عقد نشر روايتها الجديدة "يوسف كمال في رواية أخرى"، مع دار الشروق، مع الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب للدار.

تتناول الرواية الجديدة تاريخا آخر غير مطروق وغير الرسمي عن الأمير يوسف كمال مؤسس مدرسة الفنون الجميلة، وذلك لمؤلفتها الحاصلة على جائزة كتارا، الروائية منى الشيمي.

يذكر أن الكاتبة الروائية منى الشيمي؛ قد حازت على جائزة كتارا للرواية العربية عن رواية "وطن الجيب الخلفي" عام 2017، ونشرت لها دار الشروق رواية اليافعين "عش جديد" التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة "اتصالات لكتاب الطفل" عام 2022.

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