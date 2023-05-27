تقرير: الرصيد الحالي للخزانة الأمريكية أقل من الثروة الفردية لأغنى 24 شخصية في العالم

رصد موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي، في تقرير مطول له تجاوز الثروة الفردية لكل شخص من أغنى 24 ملياردير حول العالم للرصيد النقدي لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما يعني وجود "الخزانة" الأمريكية في المركز الـ 25 على قائمة مليارديرات العالم من الناحية النظرية.

وتظهر بيانات الموقع الرسمي للوزارة الأمريكية على الإنترنت أن رصيدها النقدي انخفض من حوالي 76.5 مليار دولار في نهاية يوم الثلاثاء إلى 49.473 مليار دولار يوم الأربعاء.

ويوضح مؤشر بلومبرج للمليارديرات، الذي يصدر تصنيفا يوميا لأغنى الأشخاص في العالم بناء على صافي الثروة، أن هناك 24 شخصا يمتلك كل فرد منهم صافي ثروة تزيد على السيولة المالية المتوفرة لدى وزارة الخزانة حاليا.

ويتصدر قائمة المليارديرات، الرئيس التنفيذي لشركة "إل.في.إم.إتش" الفرنسية للبضائع الفاخرة، برنارد أرنو برصيد 189 مليار دولار، يليه الرئيس التنفيذي لشركات "تسلا، وسبيس إكس، وتويتر"، إيلون ماسك بثروة تبلغ 179 مليار دولار، ثم مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس بـ 139 مليار دولار.

ويحل رابعا ضمن القائمة المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" بيل جيتس بثروة قدرها 125 مليار دولار، ثم رئيس مجلس إدارة شركة "أوراكل"، الأمريكية لخدمات الكمبيوتر، لاري إليسون برصيد 116 مليار دولار، يليه الرئيس التنفيذي السابق لشركة "مايكروسوفت"، ستيف بالمر بـ 113 مليار دولار.

ويأتي في المرتبة السابعة المؤسس المشارك لشركة "جوجل" لاري بيج برصيد 112 مليار دولار، ثم الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي"، وارين بافيت بثروة قدرها 111 مليار دولار، ويليه المؤسس المشارك لشركة "جوجل" سيرجي برين بـ 106 مليار دولار.

وفي المرتبة العاشرة يأتي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج بثروة بلغت 92.3 مليار دولار، فيما تتراوح ثروات باقي المليارديرات الـ14 في القائمة بين 90.3 مليار دولار إلى 53.4 مليار دولار.

يذكر أن وكالة بلومبرج الأمريكية، استبعدت مؤسسها الملياردير مايكل بلومبرج من القائمة وذلك بموجب سياستها التحريرية، علما بأن مجلة "فوربس" الأمريكية تحدد صافي ثروته بحوالي 94.5 مليار دولار.