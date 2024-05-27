 دبلوماسيون: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوافقون على نظام عقوبات جديد على روسيا - بوابة الشروق
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دبلوماسيون: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوافقون على نظام عقوبات جديد على روسيا

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 12:38 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 12:38 م

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على نظام عقوبات جديد لمعاقبة موسكو على انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في روسيا، بحسب ما أكده عدد من الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا).

وجرى إنشاء نظام العقوبات الجديد في أعقاب وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، حيث يستهدف الأفراد والمنظمات المسؤولة عن قمع المعارضة.

وتم إنشاء نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي خصيصا لانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا تكريما لنافالني.

وقال دبلوماسيون إنه تم تحديد نحو 20 هدفا لإدراجها في القائمة الأولى للعقوبات.

وتأتي هذه الإجراءات العقابية بمعزل عن العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق المفروضة على روسيا بسبب عمليتها الشاملة على أوكرانيا.

ولا تزال العقوبات تشمل تدابير عقابية مثل حظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول الموجودة في التكتل.

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