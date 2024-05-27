 كوريا الشمالية: فشل إطلاق القمر الاصطناعي بسبب انفجار الصاروخ - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية: فشل إطلاق القمر الاصطناعي بسبب انفجار الصاروخ

د ب ا
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 8:11 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 8:11 م

انفجر في الجو صاروخ كوري شمالي كان يستهدف وضع قمر اصطناعي للتجسس العسكري في المدار اليوم الاثنين ، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، نقلا عن إدارة الفضاء.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء ، إن اليابان رصدت عملية الإطلاق ، وأصدرت لفترة وجيزة تحذيرا للسكان للاحتماء في مقاطعة أوكيناوا الجنوبية ، فيما قال خفر السواحل إنه قد يكون صاروخا سخةصباليستيا.

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) لقطات لألسنة اللهب، وقالت إنها ناجمة على ما يبدو عن انفجار جسم في الجو قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية.

ونقلت قناة (إن.تي.في) التليفزيونية الخاصة عن مسؤول حكومي قوله إنه يبدو أن عملية الإطلاق فشلت.

وكانت بيونجيانج قد أخطرت اليابان في وقت سابق بأنها ستسعى لوضع قمر اصطناعي في المدار الجوي بحلول 4 يونيو.


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