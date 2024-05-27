ضبط شخص بالقاهرة يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص بالقاهرة يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص للنصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية في العديد من المجالات، مدعيًا حصوله على وكالة من العديد من المؤسسات التعليمية بالبلاد - على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

تم ضبطه وبحوزته (شهادات خالية البيانات، مطبوعات دعائية للكيان المشار إليه، أختام).

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.