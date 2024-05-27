كولر: الحديث عن رحيل موديست سابق لأوانه

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الأسباب التي دفعته للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، رافضا حسم مصير اللاعب المخضرم.

وأشار كولر "تسلمت عددا كبيرا من اللاعبين المرشحين لخط من لجنة التخطيط، وأكدت أنه لابد أن يكون اللاعب الأجنبي أفضل من المصري بمسافة كبيرة، وفي نفس الوقت مراعاة إمكانيات النادي".

وأضاف عبر قناة (إم بي سي مصر 2) "تابعت عددا من اللاعبين لا حصر لهم، وأبلغت احتياجاتي للجنة التخطيط وعرضوا علينا لاعبين آخرين".

وكشف "للأسف خسرنا محمد شريف الذي أصر على الرحيل بعد تلقيه عرضا جيدا، وأنا كنت بحاجة لمهاجم والوقت ضيق جدا بعد إغلاق باب الانتقالات، وكان تركيزنا على ضم لاعب متاح مجانا".

وواصل "تواصلت مع مدربين أصدقائي في ألمانيا للبحث عن مهاجم طويل القامة يجيد ضربات الرأس، ولم يكن هناك متاحون بخلاف موديست، أعلم أن سنه كبير، لكنه لاعب عظيم ومحترف، ويساعدنا كثيرا بالتمريرات الحاسمة وأداء المهام الدفاعية".

وأكد كولر "الحديث عن استمرار موديست في الموسم المقبل سابق لأوانه، ويتوقف الأمر على الاجتماع مع لجنة التخطيط واستعراض الخيارات المتاحة واللاعبين الذين تنتهي عقودهم قبل حسم أي قرار".

وأشار أيضا "وسام أبو علي من ترشيح لجنة التخطيط، فهو يناسب أسلوبي لأنه يركض ويضغط كثيرا، وهذا حل مثالي وسعيد جدا بتواجده معنا".

وكشف "عندما قلت إن كهربا هو المهاجم الثالث، كان اللاعب مصابا ولم يكن جاهزا بدنيا مقارنة بزميليه وسام أبو علي وموديست، ولكنني أكدت له أن هذا لا يعني لنهاية الموسم أو كلام محفور في الصخر".

وبسؤاله هل بات كهربا المهاجم الأول في الفترة الحالية، أجاب مارسيل كولر "لا يمكن تحديد ذلك في الوقت الحالي، لأنه تتبقى لنا العديد من المباريات خلال الفترة القادمة في بطولة الدوري".

وأتم كولر تصريحاته "كما أننا نسعى دائما لتحسين الفريق بتعاقدات جديدة وفقا للخيارات المتاحة".