ختام مهرجان الإبداع في موسمه الـ 12: تكريم أحمد أمين ومحمود حميدة وعمرو عبد الجليل

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل ختام مهرجان الإبداع في موسمه الـ 12 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، مساء أمس الأحد، في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

حضر الحفل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وخبير وحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة، والنائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء الجامعات، وعددًا من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين والإعلاميين، من بينهم الإعلامية منى الشاذلي، سفيرة مهرجان الإبداع لطلاب الجامعات، والفنانين أحمد أمين، ومحمود حميدة، وعمرو عبد الجليل، وسامي مغاوري، والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، والشاعر جمال بخيت.

وقال وزير الشباب والرياضة في مستهل كلمته: "إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسابقة الإبداع للجامعات، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على تقدير الدولة المصرية للاجتهاد والتفوق والإبداع في شتى المجالات، كما تؤكد على الدور الكبير لمسابقة الإبداع في المساهمة في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري".



وأشار صبحي إلي أن مسابقة ابداع أحد آليات الدولة المصرية لاكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية، مؤكداً أن مهرجان ابداع أصبح علامة فارقة فى اكتشاف الموهوبين فى المجالات الثقافية والفنية، فضلًا عن دورها في نشر الوعى الثقافي والفنى والأدبي بين شباب الجامعات المصرية والمعاهد والأكاديميات، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة حريصة علي تطوير المسابقة والتوسع في مجالاتها المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركين، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في المسابقات تلعب دورًا فعّالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق تفوقهم الدراسي.

وأشار صبحي إلى أن مسابقة الإبداع تعتبر آلية للدولة المصرية لاكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية، مؤكدًا أن مهرجان الإبداع أصبح علامة فارقة في اكتشاف المواهب الشابة في المجالات الثقافية والفنية، فضلاً عن دوره في نشر الوعي الثقافي والفني والأدبي بين شباب الجامعات المصرية والمعاهد والأكاديميات.

كما أكد على حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير المسابقة وتوسيع نطاق مجالاتها المختلفة وتوسيع قاعدة المشاركين، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في المسابقات تلعب دورًا فعّالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق تفوقهم الدراسي.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته لتواجده مع الطلاب والطالبات المبدعين من الجامعات المصرية، الذين أظهروا من خلال مشاركتهم في مسابقة الإبداع قدرتهم على الفن والإبداع، واحترافيتهم في الأداء، مؤكدًا أن مصر تنجب باستمرار علمًا، وفنًا، وأدبًا، وثقافةً، وذلك في كل المجالات.

وفي كلمته، والتي ألقاها نيابةً عن لجنة التحكيم، أعرب الشاعر الكبير جمال بخيت عن سعادته بوجوده ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، مؤكدًا على الدعم الكبير من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للجان التحكيم ومهرجان الإبداع بصفة عامة، مشيرًا إلى أن المسابقة أفرزت العديد من المواهب الشابة في كافة مجالاتها، والتي تعبر عن أن مصر مليئة بالمواهب في شتى المجالات.

ومن جهتها، قدمت الإعلامية منى الشاذلي التحية لكل الطلاب المشاركين في هذا الموسم، كما قدمت الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على جهوده في اكتشاف هؤلاء المواهب، مؤكدةً أنهم لديهم موهبة كبيرة يجب الاهتمام بها.

وقدمت المطربة هالة رشدي وصلة غنائية على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، وقدمت عددًا من الأغاني منها "ابن مصر" و "أسمراني" بصحبة المايسترو محمد مصطفى العجيمي، معبرةً عن سعادتها الكبيرة لوقوفها على خشبة المسرح لجامعة القاهرة التي تنتمي إليها والتي لم تقف عليها قط أثناء دراستها، مؤكدةً أنه لو أقيمت مسابقة الإبداع خلال تواجدها بالجامعة لم تتردد لحظة في المشاركة فيها.

وتم تكريم بعض الرموز الفنية في المجالات الأدبية والفنية، منهم: المايسترو نادر عباسي، الفنانة سهير المرشدي، النجم محمود حميدة، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، الفنان أحمد أمين، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان سامي مغاوري، والفنان محمد دياب.

وضمن حفل الختام حفلًا فنيًا، ضمت ميدلي موسيقي مؤلفات لعمر خيرت، هشام نزيه، وحالد حماد، وعزف أوركسترا جامعات القاهرة وعين شمس، وميدلي كورال بعنوان "احلم"، ومقاطع غنائية لأشهر أغاني الأفلام والمساحات بأداء منتخب جامعات بنها، ودمنهور، وقناة السويس.

وضمن حفل الختام، فقرات موسيقية وغنائية وفقرات استعراضية لطلاب الجامعات الفائزين والمتميزين في المهرجان، منها غناء فردي أداء أماني رضا من جامعة بنها، ومحمود عيد من جامعة قناة السويس، ومصطفى محمود من جامعة الأزهر، بالإضافة إلى فقرة غنائية لضيفة شرف الحفل، المطربة هالة رشدي.

وتم عرض فيلم قصير بعنوان "نشرة مهرجان الإبداع"، وفاصل تمثيلي للفنان سامي مغاوري، ضيف شرف الحفل، واستعراض "أحنا شباب الجامعات" من جامعة حلوان، واستعراض "الليلة الكبيرة" بمشاركة فرق الفنون الشعبية بجامعات القاهرة وعين شمس وبنها، بالإضافة إلى أداء تمثيلي لشخصية صلاح جاهين، واستعراض "الليلة الإبداع".



