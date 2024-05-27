فعاليات متنوعة للأطفال بمتحف المركبات الملكية ضمن جولات أتوبيس الفن الجميل

نظم أتوبيس الفن الجميل، اليوم الاثنين، جولة لعدد من الأطفال بمتحف المركبات الملكية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بجولة تفقدية داخل المتحف للتعرف على محتوياته الأثرية من مركبات وتطورها عبر العصور منذ عهد محمد علي، وحتى عهد الملك فاروق، وقدمت للأطفال شروح عن المعروضات وجمالياتها.

وضمن الفعاليات المصاحبة للجولة قدمت شريهان فتحي مسئول النشاط الثقافي مسابقة ثقافية للأطفال عن متحف المركبات الملكية وما يحتويه من معروضات، كما شهدت الجولة ورشة رسم وتلوين بعنوان "آثار بلادنا" قدمتها الفنانة غادة عبد النبي، شرحت خلالها أهم الآثار المصرية مع الأطفال، وتعليمهم كيفية رسم تكوينات فنية متزنة باستخدام ألوان الفلوماستر وورق الكانسون.

وينظم أتوبيس الفن الجميل، عددا من الجولات بالمتاحف المصرية هذا الأسبوع تتضمن الجولات تفقد مقتنيات المتاحف وتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال المشاركين، ويتضمن البرنامج جولة بعد غد الأربعاء إلى المتحف المصرى بالتحرير، تتضمن ورشة فنون تشكيلية للفنان مصطفى إسماعيل، بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة العامة.

ويستقبل متحف المركبات الملكية جولة أخرى يوم الخميس المقبل بالتعاون مع جمعية تكاتف للأيتام، وتتضمن الجولة ورشة حكي حول تاريخ المركبات وتطورها، وورشة فنون تشكيلية.

الأنشطة تقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تتضمن المشاركة في مهرجان الطبول وإقامة أول معرض كتاب بالشلاتين وعروض مهرجان نوادي المسرح والموسم المسرحي بجميع المحافظات وغيرها من الفعاليات.