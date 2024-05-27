أيرلندا: مجزرة رفح مروعة وتنسف القانون الدولي

قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، اليوم الاثنين، إن القصف الإسرائيلي لمخيم نازحين فلسطينيين في رفح "مروع" ويثير تساؤلات جدية حول القانون الدولي.

وأضاف في تصريحات صحفية بالعاصمة دبلن، أن "قصف مركز يذهب إليه الناس ويحضر الآباء أطفالهم ليكونوا آمنين، في ليلة على حين غرة، أمر مروع"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار هاريس إلى أن هذا الهجوم يثير تساؤلات جدية فيما يتعلق بالقانون الدولي.

وأردف : "في الواقع، إنه يعطينا مرة أخرى فكرة قوية جدا عن سبب ضرورة إنهاء هذا العنف، ولماذا يجب أن تنتهي هذه الهجمات، وأن ينتهي العنف".

ولفت هاريس إلى ن أيرلندا كانت إحدى دولتين وقعتا على رسالة تدعو إلى مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأضاف "لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يخاف من هذه المراجعة".

وقال إنه غير راضٍ عن الرد الذي تم تقديمه على المستوى الأوروبي حتى الآن.

وتابع: "أنا فخور بأن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين مع النرويج وإسبانيا، ولكن في الوقت الحالي يموت الأطفال وتتعرض مراكز النازحين للقصف، هذه حركة خسيسة".

ومساء الأحد، استشهد 45 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.