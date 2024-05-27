قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي أيزنكوت، اليوم الاثنين، إن حركة حماس «تجدد قوتها»، مشيرا إلى أن القتال في قطاع غزة «سيستمر لسنوات».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن أيزنكوت، قوله خلال جلسة مناقشة في لجنة الخارجية والدفاع: «من الضروري المضي قدما في رفح وفقا للخطة المعتمدة، للوصول إلى خط النهاية والترويج لصفقة الرهائن من مكان قوة».

وأضاف: «حماس تجدد قوتها والقتال سيستمر لسنوات، والتعامل مع الرهائن ضرورة استراتيجية لتنظيم الساحات»، نافيًا إمكانية إطلاق سراح الرهائن مقابل إنهاء الحرب.

واستطرد: «مثلما توقفنا في نوفمبر الماضي من أجل هدنة، حتى لو كنا بحاجة إلى أكثر من ذلك، فهذا لا يعني أننا سننهي القتال».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ234 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و383 إصابة».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفًا و50 شهيدًا، و81 ألفًا و26 إصابة.

ونوهت بأن مجزرة رفح أمس أسفرت عن استشهاد 45 مواطنًا، بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، وإصابة 249 آخرين.

ولفتت إلى أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».