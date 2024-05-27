تحدث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن كواليس قراره بالاعتماد على مصطفى شوبير كحارس أساسي حتى انتهاء مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وصرح كولر خلال استضافته عبر قناة MBC مصر 2 "مصطفى شوبير أتابعه بشكل جيد من الموسم الماضي، فهو سريع جدا ويمتاز برد الفعل، لم يكن ممكنا متابعة ذلك في المباريات لأن الضغط يكون مختلفا خاصة على حارس المرمى، لأن الخطأ بهدف".

وأضاف المدرب السويسري "سعيد بأدائه وكل مباراة كان مستواه يتحسن تدريجيا، بينما كانت فترة صعبة لمحمد الشناوي ولنا، لأنه حارس مرمى عظيم وشخصية مميزة ويسيطر على اللاعبين وقادنا للتتويج بدوري الأبطال في الموسم الماضي".

وأشار "لم تكن هناك مشكلة، كنا نعلم فترة غياب الشناوي ودرسنا الموقف طبيا ومنذ دور المجموعات خططنا الحسابات".

وواصل "لقد أدى الشناوي برنامج التأهيل في مصر ثم ألمانيا مما أدى لتسريع الاستشفاء، وكان يريد العودة بشكل أسرع وكنا نتحدث معه ومع مدرب الحراس بأنه لابد من تقييمه في أرض الملعب وليس الاكتفاء بكلام طبي نظري لأن المباريات مختلفة بشأن الالتحام مع المهاجمين مختلف تماما عن أداء التدريبات الفردية".

وتابع المدير الفني للأهلي "الشناوي لم يؤد تدريبات كافية أو مباريات كافية للدفع به، ولم أكن أريد المخاطرة بالدفع بقائد الفريق ونخسر مباراة من المؤجلات في الدوري مما يثير غضب الجماهير".

وشدد كولر في ختام تصريحاته "أحمي الشناوي والفريق ورغبته في المشاركة وغضبه أمر طبيعي، وقلت له هذا قراري، ومن الممكن أن يشارك في مباراة مع المنتخب لنتأكد من جاهزيته 100% خلال الفترة القادمة".