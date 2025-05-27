القبض على 3 سجناء آخرين من الفارين من سجن نيو أورلينز الأمريكي

أعلنت السلطات أنه تم القبض على ثلاثة سجناء آخرين من بين عشرة فروا من سجن في نيو أورلينز في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك يوم الاثنين في ولايتين مختلفتين، بعد أكثر من أسبوع على فرارهم.

وذكرت شرطة ولاية لويزيانا على منصة إكس أن أحد الفارين أُلقي القبض عليه في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا من قبل الشرطة المحلية، في حين تم القبض على اثنين آخرين في مقاطعة ووكر بولاية تكساس من قبل السلطات هناك.

وأضافت الشرطة أن سجينين آخرين لا يزالان طليقين. ولم تُنشر تفاصيل إضافية على الفور بشأن عمليات الاعتقال التي جرت يوم الاثنين.

وكانت السلطات قد كثفت عمليات البحث في منطقة نيو أورلينز بعد فرار السجناء في عملية هروب جريئة وقعت في 16 مايو. حيث تمكن السجناء من فتح باب زنزانة معطوب، والزحف عبر فتحة خلف مرحاض، ثم تسلقوا سياجا شائكا وفروا في جنح الظلام.

وأشارت السلطات المحلية والولائية إلى وجود عدة ثغرات أمنية في السجن.