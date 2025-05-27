كشف رورا المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني عن أبرز منافسي ،لامين يامال نجم البارسا، في حصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن العام الحالي 2025.

وقال رورا في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: أرى، أن هناك أكثر من لاعب ينافس يامال على الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم في مقدمتهم عثمان ديمبلي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، ونجم نادي برشلونة رافينيا، إلى جانب كيليان مبابي نجم نادي ريال مدريد الإسباني، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وواصل: أعتقد أن يامال يظل المرشح الأقوى لللفوز بالجائزة نظرا لما قدمه مع برشلونة وكذلك مساهمته في حصد لقب كأس الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا في العام الماضي 2024.

ونجح يامال في الحصول مع فريقه برشلونة الإسباني على ثلاثية تاريخية هذا الموسم بعد الحصول على لقب الدوري الإسباني«الليجا» وبطولة كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وتقام النسخة 69 من حفل جائزة الكرة الذهبية على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، بنهاية شهر سبتمبر المقبل.