نيجيريا: مسلحون يقتلون 20 شخصا على الأقل شمال وسط البلاد

قال مسئول محلي إن مسلحين قتلوا 20 شخصا على الأقل أثناء هجوم على قرية في ولاية بينو بشمال وسط نيجيريا في مطلع الأسبوع.

وذكر أورمين تورسار فيكتور رئيس الحكومة المحلية في مقطع مصور عبر صفحته على فيسبوك أمس الاثنين، أن الهجوم وقع أمس الأول الأحد في قرية أوندونا بمنطقة جوير ويست بالولاية.

وأظهر المقطع المصور الصادم ما بدأ أنها ثلاث جثث على الأرض، بينهم جثة طفل.

وأكدت أنين سيويسي المتحدثة باسم شرطة ولاية بينو لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن هجوما وقع في مطلع الأسبوع في جوير ويست، لكنها أشارت إلى أن أربعة أشخاص فقط لقوا حتفهم، من بينهم شرطي كان يتعامل مع الهجوم.

يشار إلى أن جماعة "بوكو حرام"، وهي جماعة جهادية محلية في نيجيريا، تشن منذ عام 2009 هجمات لفرض رؤيتها المتشددة.

وأدى هذا الصراع، الذي يعد الآن الأطول في أفريقيا، إلى امتداد العنف إلى الدول المجاورة لشمال نيجيريا.