أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مناطق توزيع المساعدات في غزة، حيث وقعت 3 منها غرب مدينة رفح الفلسطينية، وواحدة فقط في مخيم البريج بشمال القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية، إنه «تم إنجاز إنشاء مجمعات التوزيع الأربعة، بناء على توجيهات المستوى السياسي، بالتنسيق الوطيد مع الولايات المتحدة الأمريكية».

وزعم «تفعيل مراكز التوزيع الأربعة من قبل منظمات الإغاثة الدولية، بحماية شركة التأمين الأمريكية المدنية في قطاع غزة».

وادعى أنه «في إطار الافتتاح التدريجي لمجمعات التوزيع، بدأ اليوم الثلاثاء، مجمع توزيع بالعمل، وذلك في منطقة تل السلطان ومحور موراج برفح، بهدف توزيع طرود المواد الغذائية لآلاف العائلات في القطاع».

من جهته، شدد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، على أن «الصور التي سربها الاحتلال من رفح حول تسليم المساعدات «مضللة وغير واقعية، ولا تعكس الواقع الميداني الكارثي».

وحذر من أنها «تأتي في إطار حملة إعلامية كاذبة تهدف لتجميل وجه الاحتلال، والتغطية على جريمة الحصار والإبادة والتجويع المتعمد بحق أكثر من 2.4 مليون مدني محاصر في قطاع غزة».

وأعربت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة عن رفضها للنظام الجديد، المدعوم من قوات الاحتلال والولايات المتحدة، معتبرة أن إسرائيل تحاول استخدام الغذاء «كسلاح»، وأن النظام الجديد لن يكون فعالا.