المستشار الألماني: لا أرى أي تهدئة وشيكة في حرب أوكرانيا

لا يتوقع المستشار الألماني فريدريش ميرتش، تهدئة وشيكة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال ميرتس، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو في مدينة توركو الفنلندية، اليوم الثلاثاء، إنه بالنظر إلى التاريخ فإن الحروب عادة ما تنتهي بسبب الاستنزاف الاقتصادي أو العسكري لدى أحد الطرفين أو كليهما.

وأضاف: "من الواضح أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن ذلك في هذه الحرب".

وأوضح ميرتس، أنه يتوقع لذلك "أننا قد نضطر إلى الاستعداد لفترة أطول من الحرب"، مؤكدا في المقابل أن هذا لا يغير شيئا في التصميم على دعم أوكرانيا، مضيفا أن الأمر لا يتعلق فقط بسلامة أراضي أوكرانيا.

وقال: "النظام السياسي الذي أنشأناه مع روسيا بعد عام 1990 أصبح موضع شك بصورة جوهرية.. نحن مهددون، وندافع عن أنفسنا ضد ذلك".

وأضاف المستشار، أن الأسابيع الثلاثة الماضية أظهرت أن الجهود المشتركة التي بذلها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار باءت بالفشل حتى الآن.

وتابع: "ومع ذلك، لم تكن لدي أي أوهام منذ البداية بأن هذا قد يحدث بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى أن روسيا ليس لديها على ما يبدو أي مصلحة في وقف إطلاق النار في الوقت الراهن.

وقال: "هذا يعني أن أوكرانيا يجب أن تستمر في الدفاع عن نفسها وأننا يجب أن نكثف جهودنا لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها".