حماس تنفي وجود خلافات بين القيادة السياسية والعسكرية للحركة في غزة حول قضية الأسير ألكسندر

نفى مسئول الإعلام في حركة حماس بالخارج هشام قاسم، ما ورد في تقرير قناة «العربية»، بشأن وجود خلافات بين القيادة السياسية والعسكرية للحركة في غزة حول قضية الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، مؤكدًا أنه «محض افتراء ولا أساس له من الصحة».

وبحسب بيان صادر عن الحركة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، قال قاسم، اليوم الثلاثاء، إن «هذه الادعاءات ليست سوى إشاعات دأبت القناة على ترويجها».

وأشار إلى أن «التقرير تضمن سلسلة من الأكاذيب والاتهامات التي تستهدف قيادة المقاومة، في وقت يخوض فيه شعب غزة معركة وجودية ضد حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال».

وطالب قاسم إدارة قناة «العربية» بـ«تقديم اعتذار رسمي عن التقرير»، داعيًا القناة إلى التوقف عن تبني رواية الاحتلال وعدم الانجرار خلف حملاته التضليلية.

وقبل ساعات، نشرت «العربية» تقريرًا تحدثت فيه عن وجود «خلافات عميقة» بين الجناحين العسكري والسياسي داخل حركة حماس، جراء الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.

وقالت إن عدة تقارير أشارت إلى أن «هذه الخلافات انفجرت بعد قرار المكتب السياسي للحركة بالإفراج عن المحتجز الأمريكي عيدان ألكسندر، ثم إعلان إسرائيل عن غارة قالت إنها نجحت خلالها في استهداف محمد السنوار».