استقر نادي اتحاد جدة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث حقق النمور اللقب قبل نهاية المسابقة، وعزز الفريق من تربعه للقمة بالفوز أمام ضمك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الأخيرة.

واحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 75 نقطة بعد فوز أمام القادسية بهدفين، ليحسم الموج الأزرق التأهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بالموسم المقبل.

وحل النصر في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 70 نقطة، بعد أن سقط في فخ الهزيمة أمام الفتح في المباراة التي جرت بينهما بالجولة الأخيرة من المسابقة.

وجاء القادسية في المركز الرابع برصيد 68 نقطة بعد أن سقط في فخ الهزيمة أمام الهلال، بينما حل أهلي جدة في المرتبة الخامسة برصيد 76 نقطة.

وتأهل اتحاد جدة متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، والهلال الوصيف، إلى الموسم المقبل من دوري أبطال آسيا للنخبة بصحبة أهلي جدة حامل اللقب.

جدول ترتيب الدوري السعودي

- اتحاد جدة: 83 نقطة.

- الهلال: 75 نقطة.

- النصر: 70 نقطة.