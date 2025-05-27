مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين وسط الضفة

• واندلاع مواجهات بين الطرفين، وفق مراسل الأناضول

هاجم مستوطنون إسرائيليون متطرفون، الثلاثاء، مزارعين فلسطينيين شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن عددا من المستوطنين هاجموا مزارعين من بلدة المغير، توجهوا إلى حصاد محصول القمح في أراضيهم الواقعة قرب الشارع العام شرقي البلدة.

وأوضح أن المستوطنين حاولوا إحراق الأراضي الزراعية قبل أن تندلع مواجهات مع عشرات من الفلسطينيين القاطنين في البلدة.

ومنذ أيام، تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية حيث سبق أن نفذوا أعمال عربدة واعتداءات وحرق مركبات ومنازل فلسطينية.

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ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإن المستوطنين نفذوا 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال أبريل الماضي.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.



