الجمعية الوطنية الفرنسية تصادق على مشروع قانون يسمح للمرضى الميئوس من شفائهم بإنهاء حياتهم

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صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح للمرضى البالغين الميئوس من شفائهم بالحصول على أدوية مميتة لإنهاء حياتهم.

ومع تزايد مطالب الجمهور في جميع أنحاء أوروبا لتوفير خيارات قانونية لإنهاء الحياة، يأتي تصويت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء ليمثل خطوة تشريعية رئيسية في هذه القضية التي تمت مناقشتها لفترة طويلة.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بتأييد أغلبية 305 أصوات مقابل معارضة 199 صوتا. وسيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ لمزيد من النقاش.

وقد يستغرق التصويت النهائي على مشروع القانون عدة أشهر وسط العملية الطويلة والمعقدة في فرنسا. الجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية لديها الكلمة الأخيرة على مجلس الشيوخ.

وبالتوازي، تم اليوم الثلاثاء تبني مشروع قانون آخر بشأن الرعاية الملطفة بهدف تعزيز التدابير لتخفيف الألم والحفاظ على كرامة المرضى.