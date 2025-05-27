 وكالات استخبارات هولندية: قراصنة إنترنت روس سرقوا بيانات للشرطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالات استخبارات هولندية: قراصنة إنترنت روس سرقوا بيانات للشرطة

لاهاي (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 7:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 مايو 2025 - 7:23 م

أعلنت وكالات استخبارات هولندية اليوم الثلاثاء، أن مجموعة قرصنة روسية لم تكن معروفة، يشتبه في ارتباطها بالكرملين، مسئولة عن هجوم قرصنة العام الماضي تعرضت له الشرطة الهولندية واستهدف دولا غربية أخرى تدعم أوكرانيا عسكريا.

وذكرت الوكالات في تقرير أن المجموعة، التي تسمى "لاندري بير" تحاول حاليا سرقة بيانات حساسة من الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) و"من المرجح بشدة أن تكون مدعومة من روسيا".

وقال نائب الأدميرال بيتر ريشينك، مدير وكالة الاستخبارات العسكرية "إم آي في دي" في بيان: "تسعى لاندري بير لسرقة معلومات عن شراء حكومات غربية لمعدات عسكرية وإنتاجها وشحنات الأسلحة التي ترسلها الدول الغربية إلى أوكرانيا".

ولم تعلق موسكو على الفور على التقرير.


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