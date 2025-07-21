كاتس يحاول تبرير قصف دمشق: كانت السبيل الوحيد لوقف مجزرة الدروز

حاول وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، تبرير هجمات تل أبيب على سوريا، بما فيها العاصمة دمشق، بعد انتقادات من المعارضة الإسرائيلية ومسئولين في البيت الأبيض.

وزعم أن "الهجمات الإسرائيلية على أهداف النظام في السويداء ودمشق كانت السبيل الوحيد لوقف مجزرة الدروز في سوريا"، وفق تعبيراته.

واعتبر كاتس، عبر منصة إكس، أن "مَن ينتقد هذه الهجمات يجهل الحقائق".

كما زعم أن سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه سوريا، بما في ذلك تواجد الجيش على جبل الشيخ وفي المنطقة العازلة و"حماية الدروز، صحيحة ومسئولة".

والأحد، نقلت القناة "12" العبرية عن 6 مسئولين أمريكيين في البيت الأبيض انتقادهم لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إزاء سوريا والمنطقة، وخاصة الهجمات على دمشق.