أعلنت الشركة الوطنية للطباعة عن نيتها تنفيذ طرح عام أولي لأسهمها العادية في البورصة المصرية.

وتعد الشركة الوطنية للطباعة التي أسستها عائلة "المعلم"، صاحبة ريادة طويلة في مجال الطباعة المستدامة، حيث تدمج ما بين عراقة الخبرات وأحدث تكنولوجيا الصناعة.

نستعرض أبرز الأرقام والمعلومات عن الشركة:-

-تأسست الشركة الوطنية للطباعة عام 2006.

- أعلنت اليوم نيتها لطرح 21.7 مليون سهم عادي ما يمثل نسبة 10% من رأس مال الشركة المصدر.

-تُصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة.

-إجمالي مبيعات الشركة تصل إلى 237 ألف طن سنويا.

-تبلغ نسبة مبيعات التصدير19% .

-تقدم الشركة خدماتها في 15 قطاعًا.

-أبرز القطاعات السلع الاستهلاكية، والصناعات الدوائية، والأجهزة المنزلية، والتعليم.

-يعمل بها 2750 موظفين.

-يتعامل معها أكثر من 650 عميلا.

-تمتلك 4 شركات (الشروق، المتحدة، البدار، ووندسور).

وأعلنت الشركة الوطنية للطباعة الرائدة في مجال الطباعة والتغليف في مصر اليوم عن نيتها تنفيذ طرح عام أولي لأسهمها العادية في البورصة المصرية.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن الطرح سيتضمن عملية بيع ثانوية لما يصل إلى 21.7 مليون سهم عادي ما يمثل نسبة 10% من رأس مال الشركة المصدر.

وأوضحت الشركة في البيان أن الطرح سيشمل طرحا خاصا تم الحصول على التزام كامل به من عمران محمد العمران رائد أعمال ومستثمر سعودي بارز يشارك كمستثمر في الطرح العام الأولي بالإضافة إلى طرح عام للجمهور يُشار إليهما معا باسم الطرح المشترك مشيرة إلى طرح كل من الطرح الخاص والعام بسعر موحد للسهم الواحد

وأوضحت الشركة أنها تعمل حاليا على استيفاء الموافقات اللازمة فيما يخص الطرح بما في ذلك اعتماد نشرة الطرح وأي موافقات أخرى من الهيئة العامة للرقابة المالية ومن المتوقع فتح باب الاكتتاب بين يومي 27 و31 يوليو الجاري بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وظروف السوق السائدة