السوداني: العراق يعمل من أجل تدعيم الإستقرار الإقليمي ومنع إتساع الصراع في المنطقة

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، استمرار الحكومة العراقية في التواصل مع زعماء العالم والقوى الدولية والمجتمع الدولي من أجل تدعيم الاستقرار الإقليمي ومنع إتساع الصراع في المنطقة.

وقال السوداني خلال استقباله نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمود نبويان، إن "العراق متمسك بموقفه الثابت والمبدئي في رفض العدوان الصهيوني على إيران وقدّم الى الأمم المتحدة شكوى بهذا الشأن"، بحسب ما ورد في بيان للحكومة العراقية.

ومن جانبه أكد نبويان أن "العمل مستمر على تنسيق المواقف من أجل إستقرار المنطقة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية والإسلامية في التنمية المستدامة".

وثمن موقف العراق والمرجعية الدينية العليا من "العدوان الصهيوني على إيران".

وشهد اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وتطوراتها، وأبرز المواقف إزاء "العدوان الصهيوني الأخير" على الجمهورية الاسلامية الإيرانية.