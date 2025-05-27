• علقت بريطانيا مفاوضات اتفاقية التجارة مع إسرائيل الأسبوع الماضي

انتقد كريس دويل، رئيس مجلس التفاهم العربي البريطاني، زيارة المبعوث التجاري البريطاني إيان أوستين إلى ميناء حيفا في إسرائيل بعد أسبوع من إعلان بريطانيا تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل.

وتساءل دويل على منصة إكس، الاثنين، بقوله "في الوقت الذي تنهي فيه المملكة المتحدة المحادثات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة، لماذا ترسل مبعوثا تجاريا متطرفا، وهو من دعاة جرائم الحرب، إلى إسرائيل؟".

وعلى الرغم من إعلان بريطانيا الأسبوع الماضي تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة مع إسرائيل، إلا أن زيارة المبعوث التجاري إيان أوستن إلى ميناء حيفا الإسرائيلي أثارت انتقادات.

وذكرت السفارة البريطانية في تل أبيب، في منشور على منصة إكس، الاثنين، أن المبعوث التجاري البريطاني أوستن زار ميناء حيفا في إسرائيل، وقالت "شهد (إيان أوستن) التعاون البريطاني الإسرائيلي في كل خطوة".

من ناحيته، قال الصحفي المختص في الشرق الأوسط أليستير بانكال، "علقت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل احتجاجا على الحرب في غزة، هذا الأسبوع يزور المبعوث التجاري البريطاني إسرائيل، إنها رسالة متضاربة بعض الشيء".

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تجميد مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل وهدد بـ"خطوات إضافية"، جراء "الوضع المتدهور" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطرق لامي، في كلمة أمام بالبرلمان، إلى هجمات إسرائيل المتصاعدة على قطاع غزة.

وقال: "لا يمكننا أن نظل متفرجين على هذا الوضع المتدهور، فهو يتعارض مع المبادئ التي تشكل أسس علاقتنا الثنائية (مع إسرائيل)، ويُعدّ إهانة لقيم الشعب البريطاني".

وأضاف: "لهذا، أُعلن اليوم أننا علّقنا مفاوضاتنا الجارية مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة، فأعمال حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو جعلت هذا القرار ضروريا".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.



