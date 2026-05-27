تقديم الفحوصات الطبية والتوعية الصحية للمواطنين بكل محافظات تطبيق المنظومة.. وتستمر طوال فترة الاحتفالات بالعيد

نفذت الهيئة العامة للرعاية الصحية، خطتها لتأمين الخدمات الصحية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، تحت شعار «عيد واطمن»، إذ نشرت فرقها الطبية ميدانيا اعتبارا من اليوم الأول للعيد وحتى نهاية أيام الاحتفالات؛ لضمان صحة وسلامة المواطنين في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الفرق الطبية التابعة للهيئة منتشرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في ساحات صلاة العيد والميادين والأماكن الأكثر ارتيادًا ومناطق التجمعات بالمحافظات الست "بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان"؛ لتقديم الفحوصات الطبية العاجلة والخدمات العلاجية، إلى جانب التوعية وتقديم الإرشادات الصحية للمواطنين، لتعزيز الرعاية المتكاملة في مختلف الأوقات.

وأشار السبكي، إلى أن الهيئة دفعت بفرق ميدانية مكثفة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، وضمان الجاهزية الكاملة للمنشآت الصحية التابعة لها، بما يشمل المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة وفاعلية.

وأعرب عن تقديره لجهود الفرق الطبية والإدارية العاملة في مختلف المحافظات، والتي تواصل العمل بلا توقف لضمان صحة وسلامة الجميع.

نوه رئيس الهيئة، أن غرف الطوارئ والأزمات بالهيئة منعقدة على مدار الساعة، في إطار منظومة متكاملة للاستجابة الفورية لأي طارئ صحي خلال أيام العيد، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن توفير أقصى درجات الأمان الصحي للمواطنين.