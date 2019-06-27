الرئاسة التونسية تنفي وفاة «السبسي»

نفى مستشار رئيس الجمهورية فراس قفراش، منذ قليل، ما تم تداوله من أخبار حول وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وأكد "قفراش" ما جاء في البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، بخصوص تعرض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صباح اليوم، الخميس، إلى وعكة صحية حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

وأوردت بعض وسائل الإعلام في تونس، أنباء عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانا أعلنت خلاله إصابة الرئيس الباجي قائد السبسي بوعكة صحية حادة استدعت نقله إلى المستشفى العسكري، ولكنها لم تؤكد وفاته حتى هذه اللحظة، في حين أكدت قناة "الحوار" وفاته نقلا عن مصادر خاصة.