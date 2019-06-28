تقرير: كولومبيا تقترح توفير حماية مؤقتة للمهاجرين الفنزويليين

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ذكرت شبكة كاراكول الكولومبية التليفزيونية اليوم الخميس، أن كولومبيا بصدد تقديم اقتراح لمنظمة الدول الأمريكية بشأن توفير "حماية مؤقتة" للمهاجرين الفنزويليين.

وتناقش الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية الاقتراح في اجتماع بمدينة ميدلين يستمر حتى غد الجمعة.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي معلنا الاقتراح في بداية الاجتماع يوم الأربعاء، إن وضع الهجرة الجديد سيمنح الفنزويليين بشكل مؤقت حق الحصول على "السلع والخدمات" في الدول التي تستضيفهم.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فر نحو 4 ملايين فنزويلي من البلاد، مقابل 695 ألف شخص في أواخر عام 2015، عندما مهد فوز المعارضة في الانتخابات الساحة لصراع حاد مع الرئيس نيكولاس مادورو.

وتعد كولومبيا هي الوجهة الرئيسية لهؤلاء الفنزويليين، حيث استقبلت 3ر1 مليون فنزويلي.