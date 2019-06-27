رجال الإطفاء باليونان يكافحون للسيطرة على حريق غابات شرق أثينا

ذكرت وسائل إعلام يونانية رسمية، اليوم الخميس، أن حريق غابات اندلع في شرق أثينا، ما أدى إلى إخلاء مخيم لاجئين بالقرب من ميناء لافريو.

وقالت قناة "إيه آر تي" التليفزيونية إن مجموعة كبيرة من رجال الإطفاء مدعومين بالطائرات، يكافحون للسيطرة على الحريق وسط أحوال جوية يسودها الجفاف الشديد.

ويعكف الدفاع المدني اليوناني على التحذير من خطر حرائق الغابات بسبب طول موسم الجفاف طويل والطقس الحار والرياح العاتية في كافة أنحاء اليونان تقريبا.

وكان حريق قد اندلع في شرق أثينا ثم خرج عن السيطرة في يوليو 2018 قد أسفر عن مقتل 102 شخص ودمر أو تسبب في إلحاق أضرار شديدة بأكثر من ألف منزل.