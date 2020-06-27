رئيس الحكومة اللبنانية يأمر بمعالجة أزمة الخبز في الأسواق

أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس الوزراء حسان دياب، أجرى اتصالات مكثفة في سبيل معالجة أزمة النقص الحاد في الخبز في الأسواق اللبنانية، مشيرة إلى أن "دياب" كلف وزير الاقتصاد ومدير جهاز الأمن العام البحث سريعا في حلول لا تزيد الأعباء على المواطنين وتخفف من خسائر الأفران.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمه، أن لبنان لديه مخزون كبير من القمح، مشددا على عدم وجود أزمة في توافر الخبز، وداعيا المواطنين اللبنانيين إلى عدم التهافت على الأفران والمخابز.

وشهد لبنان ابتداء من مساء أمس وصباح اليوم نقصا حادا في الخبز في مختلف المناطق، حيث لم يتمكن المواطنون من شراء الخبز، وأغلقت المخابز والأفران بعدما بيعت كافة الكميات الضئيلة لديها، في حين تهافت اللبنانيون على المتاجر والمخابز والأفران بأعداد غفيرة في محاولة لشراء احتياجاتهم من الخبز.

وكان نقيب أصحاب الأفران في لبنان علي إبراهيم، قد أكد في وقت سابق من اليوم أن المخابز والمطاحن والأفران تتكبد خسائر كبيرة ولم يعد بإمكانها الاستمرار في العمل، في ظل الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، مع ثبات سعر بيع الخبز، الأمر الذي دعا العديد من الأفران إلى الإغلاق وعدم تسليم الخبز في ضوء ما تتعرض له من خسائر هائلة.