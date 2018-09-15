تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت، في سوق العبور.

وتنشر "الشروق" الأسعار على النحو التالي

- كيلو الطماطم من 1.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

- الخيار البلدي من 1.75 جنيه إلى 3.75 جنيه.

- البطاطس من 2.25 جنيه إلى 3.25 جنيه.

- البصل من 2.25 جنيه إلى 3.25 جنيه.

- الفاصولياء من 2 جنيه إلى 7 جنيهات.

- الكوسة بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

- الباذنجان البلدي من 1.5 جنيه إلى 5 جنيهات.

- البامية 12 جنيها.

- الفلفل الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

- الفلفل الحامي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

- كيلو العنب البناتي من 5 إلى 8 جنيهات.

- التفاح المصري من 5 إلى 9 جنيهات.

- البرتقال الصيفي من 6 إلى 9 جنيهات.

- الفروالة من 4 إلى 7 جنيهات.

- الخوخ من 5 إلى 9 جنيهات.

- المشمش من 5 إلى 10 جنيهات.

- البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.

- الليمون البلدي من 8 إلى 24 جنيها.