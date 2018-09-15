تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت، في سوق العبور.
وتنشر "الشروق" الأسعار على النحو التالي
- كيلو الطماطم من 1.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.
- الخيار البلدي من 1.75 جنيه إلى 3.75 جنيه.
- البطاطس من 2.25 جنيه إلى 3.25 جنيه.
- البصل من 2.25 جنيه إلى 3.25 جنيه.
- الفاصولياء من 2 جنيه إلى 7 جنيهات.
- الكوسة بين 1.5 إلى 4 جنيهات.
- الباذنجان البلدي من 1.5 جنيه إلى 5 جنيهات.
- البامية 12 جنيها.
- الفلفل الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.
- الفلفل الحامي من 1.5 إلى 4 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
- كيلو العنب البناتي من 5 إلى 8 جنيهات.
- التفاح المصري من 5 إلى 9 جنيهات.
- البرتقال الصيفي من 6 إلى 9 جنيهات.
- الفروالة من 4 إلى 7 جنيهات.
- الخوخ من 5 إلى 9 جنيهات.
- المشمش من 5 إلى 10 جنيهات.
- البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.
- الليمون البلدي من 8 إلى 24 جنيها.