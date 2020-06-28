كشف هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلي للفيفا والمكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، السيناريوهات المطروحة لتحديد مصير البطولات الإفريقية بعدما توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر ان تعقد اللجنة الاتنفيذية للاتحاد الإفريقي اجتماعًا يوم 30 من يونيو الجاري لحسم مصير البطولات القارية.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «حتى الآن لا يزال الاتحاد الإفريقي يدرس جميع المقترحات الخاصة بموقف البطولات سواء للأندية أو المنتخبات».

وأضاف: «بنسبة كبيرة سيتم تأجيل أمم إفريقيا في الكاميرون التي كان مقرر لها يناير 2021، على خلفية صعوبة خوض المنتخبات لمباريات التصفيات المؤهلة للبطولة».

وتابع: «كذلك هناك مقترح لإقامة باقي مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل مجمع في دولة واحدة، لكن لو تم الإعلان عن تأجيل المباريات لشهر سبتمبر ربما يكون هناك قرار أخر».

وانتقل للحديث عن رأيه في قرار استئناف الدوري، مؤكدًا أنه كان يفضل أن يكون هناك اجتماع مع المديرين الفنيين للأندية، وبعد ذلك رؤوساء الأندية قبل اصدار القرار، لكنه في النهاية يحترم قرار اللجنة الخماسية.

وأتم: «نقل مقر الكاف خارج مصر كان سيسبب صدمة لنا، ومصر مؤهلة لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع احدى الدول، ويجب ان يكون هناك عمل قبل عام 2024 للحصول على شرف التنظيم».