اختيار أستاذ بجامعة زويل ممثلا لمصر في محور الطاقة المستدامة الخاص بالأمم المتحدة والمعهد الدولي لتحليل النظم

كلفت الأمم المتحدة المجلس الدولي للعلوم والمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية، تطبيق التوصيات التي يجب اتباعها لما بعد أزمة كورونا، وذلك باختيار الدكتور محمود عبد ربه، عميد الشؤون الاستراتيجية بمدينة زويل عضوا استشاريا لمحور الطاقة المستدامة ممثلا عن مصر لمدة عام، وتم هذا الترشيح من قبل أكاديمية البحث العلمي.

حصل الدكتور محمود عبد ربه قد حصل على درجة البكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1987، وماجستير العلوم في هندسة التصميم الميكانيكي عام 1990 من كلية الهندسة، جامعة القاهرة حيث عمل معيدا ثم مدرسا مساعدا بنفس الكلية، وحصل على درجة الدكتوراه في التصميم الميكانيكي عام 1995 من خلال برنامج الإشراف المشترك بين جامعة أخن التكنولوجية بألمانيا وجامعة القاهرة، وفي عام 2005 تمت ترقيته إلى أستاذ، وفي أبريل 2017 تم تعيينه عميداً للشؤون الاستراتيجية بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "سبل تحقيق التعافي بشكل أكثر إستدامة فيما بعد COVID-19" والاعتماد علي مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وعن طريق استغلال تلك المصارد في تنمية مناطق في مصر لنتمكن من استعادة مسيرة الحياة والعمل والإنتاج بشكل طبيعي بعد مرور ازمة كورونا.

ومن المقرر نشر نتائج هذه المبادرة في تقرير سيصدر في النصف الثاني من عام 2020 بحيث يشكل مساهمة مهمة في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن المجلس الدولي للعلوم هو منظمة غير حكومية ذات عضوية عالمية، حيث يجمع بين 40 اتحادًا ورابطًا علميًا دوليًا وأكثر من 140 منظمة علمية وطنية وإقليمية بما في ذلك الأوساط الأكاديمية ومجالس البحث.