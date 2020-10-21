كوريا الشمالية تدعو المواطنين إلى توخي أقصى قدر من اليقظة ضد كورونا

دعت كوريا الشمالية مواطنيها إلى توخي "أقصى قدر من اليقظة" ضد فيروس كورونا في ظل انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى في جميع أنحاء العالم.

وذكرت جريدة "رودونج شينمون" الرسمية الكورية الشمالية اليوم الاحد أنه "يجب على جميع العمال وأعضاء الحزب الحاكم أن يضعوا في اعتبارهم أن نظام الطوارئ المطول المضاد للفيروس يعني يقظة قصوى مطولة وانضباطا قويا، ويجب أن يلتزموا بصرامة بتدابير الطوارئ".

وحثت الجريدة المسؤولين كذلك على تشديد الرقابة على إجراءات مكافحة الفيروس، بما في ذلك تعزيز عمليات التعقيم وارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والوقوف بصرامة في وجه أدنى قدر من التراخي والكسل، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت إنه "مثلما يتوقف أي من الانتصار أو الهزيمة في معركة على أوامر القائد، فإن الانتصار أو الهزيمة في المعركة الطارئة ضد الفيروس يعتمد على كيفية تقبل المسؤولين للإجراءات وتنفيذها".

وتدعي كوريا الشمالية عدم وقوع أي إصابات بكورونا على أراضيها، ولكنها تفرض قيودا مشددة على الحدود بالإضافة إلى تدابير أخرى منذ وقت مبكر من العام الماضي، لمنع اختراق الفيروس لأراضيها.