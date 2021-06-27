أسترازينيكا وجامعة أكسفورد تتعاونان لتطوير لقاح معدل ضد المتغير بيتا

بدأت شركة أسترازينيكا الدوائية وجامعة أكسفورد، تجارب جديدة لاختبار لقاح معدل ضد المتغير "بيتا" لفيروس كورونا، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وتشمل تجارب اللقاح المعدل حوالي 2250 مشاركًا من بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وبولندا، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأحد.

ومن بين المشاركين أشخاص حصلوا على جرعتين من لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا الأصلي أو لقاح من اللقاحات التي تعتمد على تقنية (mRNA) مثل لقاح فايزر، وكذلك أشخاص لم يحصلوا على لقاح ضد كوفيد-19 على الإطلاق.

واللقاح الجديد، المعروف باسم AZD2816، جرى تصميمه بنفس الأساس المستخدم في لقاح أسترازينيكا الرئيس، ولكن مع إدخال تعديلات جينية طفيفة على بروتين سبايك ليتوافق مع المتغير بيتا.

وقال أندرو بولارد، كبير الباحثين ومدير مجموعة أكسفورد للقاحات بجامعة أكسفورد، إن "اختبار جرعات معززة من اللقاحات الحالية ولقاحات جديدة أمر مهم لضمان أن نكون على أفضل استعداد للبقاء متقدمين على فيروس كورونا الوبائي، إذا دعت الحاجة إليها".

وكانت دراسات قد أظهرت فعالية محدودة للقاح أكسفورد/ أسترزينيكا، في مواجهة المتغير الذي اكتشف للمرة الأولى في جنوب إفريقيا وانتشر منها إلى العديد من الدول.