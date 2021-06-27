ميمي جمال في ذكرى ميلاد حسن مصطفى: معلمنيش إزاي أعيش من غيره

قالت الفنانة ميمي جمال، إن زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى - الذي حلّت يوم السبت ذكرى ميلاده - إنه كان إنسانًا شرقيًّا طيبًا محبًا لبيته وأسرته، مؤكدة أن التعامل بينهما في المنزل لم يقم على كونهما فنانين.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء السبت، وجهت ميمي رسالة لزوجها الراحل قائلةً: «كل سنة وإنت طيب يا حبيبي وزوجي وأبو ولادي، وربنا يسعدك زي ما أسعدتنا ويكرمك زي ما أكرمتنا».

وأضافت ميمي: «حضرة الناظر حسن مصطفى الذي درَّس وعلَّم الكثير من الأجيال، لكنه معلمنيش إزاي أعيش من غيره».

وأشارت إلى أن حياتهما في المنزل كانت مختلفة عن الحياة الفنية بشكل كبير، وأن كلًا منهما يذهب إلى عمله لكن حياتهما كانت تقوم على التعايش الطبيعي كرجل شرقي يحب بيته وابنتيه.

وحلّت يوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن مصطفى الذي ولد في 26 يونيو 1933 بحي الظاهر، وقدم مسيرة فنية رائعة تضمنت 400 عمل فني.