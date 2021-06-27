قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن مشكلات صمامات القلب قد تكون ناتجة عن عيب خلقي، أو التعرض لإصابة كبيرة، أو وجود التهابات، أو بسبب الإصابة ببعض الأمراض.

وأضاف الوكيل، خلال حواره لبرنامج «شارع القلب» مع الإعلامي خالد صقر، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن مشكلات الصمامات مشهورة لدى مصابي متلازمة داون، أو تكون ناتجة بسبب إجراء قسطرة بشكل خاطئ، وهذا أمر غير شائع، ذاكرًا أن الحمى الروماتيزمية والتقدم في العمر قد يؤدي إلى حدوث مشكلات في الصمامات.

ولفت إلى الاعتقاد الشائع بأن الطفل الذي أُصيب بالتهابات في اللوز بأنه مصاب بحمى روماتيزمية، وهذا أمر خاطئ للغاية، مضيفًا أن الطفل الذي يصاب بالتهاب في اللوز عندما يتناول العلاج المناسب لمدة 10 أيام ينتهي الالتهاب بدون أي مشكلات بنسبة 95%، أما في حالة وقف العلاج بعد يومين أو ثلاثة نتيجة تحسن الحالة، فلا يموت الميكروب، وهذا قد يؤدي إلى مشكلات في صمامات القلب.

وأوضح ضرورة استكمال علاج الحمى الروماتيزمية لمدة 10 أيام حتى مع تحسن الوضع، حتى لا يحدث مشكلات في صمامات القلب، خاصة وأن الميكروب لا يموت بصورة سريعة، موضحًا أن الارتجاع المتوسط في الصمامات أمر شائك جدًا في الطب؛ لأن هناك ضرورة لتقيم هذا الأمر بشكل دقيق جدًا، لوصف العلاج اللازم سواء التدخل الجراحي أو الدوائي.

وتابع أن هناك إمكانية لاستكمال الحمل في الغالب، مع الارتجاع المتوسط في الصمامات، وبعد ذلك يتم تقييم الحالة، وفي حال وجود خطورة، يتم منع إجراء الحمل مرة أخرى.

وكشف أن القلب بمثابة الماتور للجسم ويحتوي على الصمامات التي تعمل على إرسال الدم إلى الرئة، وعدم العودة مرة أخرى إلى القلب، لافتًا إلى أن الصمام الأورطي يستقبل الدم، ويدفعه إلى الشرايين المسؤولة عن إيصال الدم لكل أعضاء جسم الإنسان.

https://www.youtube.com/watch?v=HtR5c301HaE