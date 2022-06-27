مصرع عامل انهار عليه عقار قديم في أوسيم

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لقى عامل مصرعه، بعدما انهار عليه عقار قديم بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وبينت التحريات أن المتوفي توجه داخل العقار القديم الخالي من السكان لتعاطي المواد المخدرة، وخلال تواجده انهار عليه العقار مما اسفر عن مصرعه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة عامل أسفل عقار منهار بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن الجثة لعامل مقيم بمنطقة أوسيم، ومعتاد تعاطي المواد المخدرة داخل تلك العقار، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.