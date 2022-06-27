تعرف على تفاصيل مران الأهلي استعدادا لسموحة

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.
وشارك لاعبو الأهلي في فقرة بدنية خفيفة قبل انطلاق المران، ثم خاض اللاعبون الذين شاركوا أمس أمام بيراميدز في كأس مصر، فقرات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
وأجرى سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق، تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا أمام بيراميدز والبدلاء والسداسي العائد من الإصابة «حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وعلي معلول وأيمن أشرف وعلي لطفي».
ومنح الجهاز الفني راحة لعمرو السولية من تدريبات اليوم، على أن يشارك غدًا في تدريبات الفريق الجماعية بصورة طبيعية.
وعقد سامي قمصان جلسة مع طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، لا سيما العائدين من الإصابة والذين شاركوا اليوم في التدريبات الجماعية.
ويختتم الأهلي استعداداته لمباراة سموحة غدًا على ملعب التتش، وعقب المران يعلن الجهاز الفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت.
ويعقد سامي قمصان محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي غدًا، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.
وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر، وحسم الفريق تأهله إلى نصف نهائي البطولة.