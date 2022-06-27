تعرف على تفاصيل مران الأهلي استعدادا لسموحة

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة سموحة التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ‏‏23 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وشارك لاعبو الأهلي في فقرة بدنية خفيفة قبل انطلاق المران، ثم خاض اللاعبون الذين ‏شاركوا أمس أمام بيراميدز في كأس مصر، فقرات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلي.‏

وأجرى سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق، تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا ‏أمام بيراميدز والبدلاء والسداسي العائد من الإصابة «حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وحسين ‏الشحات وعلي معلول وأيمن أشرف وعلي لطفي».

ومنح الجهاز الفني راحة لعمرو السولية من تدريبات اليوم، على أن يشارك غدًا في تدريبات ‏الفريق الجماعية بصورة طبيعية.‏

وعقد سامي قمصان جلسة مع طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة، للاطمئنان على حالة جميع ‏اللاعبين، لا سيما العائدين من الإصابة والذين شاركوا اليوم في التدريبات الجماعية.‏

ويختتم الأهلي استعداداته لمباراة سموحة غدًا على ملعب التتش، وعقب المران يعلن الجهاز ‏الفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت.‏

ويعقد سامي قمصان محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي غدًا، للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.‏

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ‏استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر، وحسم الفريق تأهله إلى نصف نهائي ‏البطولة.‏