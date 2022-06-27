 السودان: استدعاء السفير الإثيوبي.. وسنتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إثيوبيا في حادث إعدام الجنود - بوابة الشروق
الإثنين 27 يونيو 2022 3:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

السودان: استدعاء السفير الإثيوبي.. وسنتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إثيوبيا في حادث إعدام الجنود

وكالات:
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 1:29 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 1:29 م

أعلنت الخارجية السودانية، منذ قليل، إنه سيتم استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم بعد مقتل 7 جنود سودانيين – حسب ما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
وأضافت أن السودان سوف يستدعى سفيره لدى إثيوبيا فورا للتشاور بعد مقتل 7 جنود سودانيين، مؤكدة على شروعها في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إثيوبيا.
كما أدانت بأشد العبارات قتل الجيش الأثيوبي 7 أسرى من الجنود السودانيين ومدني.
وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله، قد أعلن عن قيام الجيش الإثيوبي بإعدام ٧ جنود سودانيين ومواطنين لديهم، في بيان متلفز مساء أمس، الأحد.
وقال البيان الرسمي الصادر عن الجيش السوداني "في تصرف يتنافي مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيون ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة".مؤكداً أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيتم الرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال دونه المهج و الأرواح.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك