أعلنت الخارجية السودانية، منذ قليل، إنه سيتم استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم بعد مقتل 7 جنود سودانيين – حسب ما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وأضافت أن السودان سوف يستدعى سفيره لدى إثيوبيا فورا للتشاور بعد مقتل 7 جنود سودانيين، مؤكدة على شروعها في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إثيوبيا.

كما أدانت بأشد العبارات قتل الجيش الأثيوبي 7 أسرى من الجنود السودانيين ومدني.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله، قد أعلن عن قيام الجيش الإثيوبي بإعدام ٧ جنود سودانيين ومواطنين لديهم، في بيان متلفز مساء أمس، الأحد.

وقال البيان الرسمي الصادر عن الجيش السوداني "في تصرف يتنافي مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيون ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة".مؤكداً أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيتم الرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال دونه المهج و الأرواح.