يوسف بدوي يتحدى الإصابة ويمنح مصر الذهبية الثانية في دورة البحر المتوسط

نوج يوسف بدوي بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 84 كجم كوميتيه بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بعد الفوز في المباراة النهائية على بطل صربيا بنتيجة 6-1.

وشارك يوسف بدوي في المباراة النهائية بعد ظهور نتيجة الأشعة وثبوت سلامته بعد الاصابة التي تعرض لها اللاعب في الرأس وتم نقله على إثرها للمستشفى ليقرر مسئولي البعثة المصرية مشاركة اللاعب ليحقق انجازًا كبيرًا.

واستهل يوسف بدوي مشواره في البطولة من دور ثمن النهائي محققًا الفوز على بطل تركيا بنتيجة 1-0، ثم تغلب على بطل المغرب بنتيجة 4-2 بدور ربع النهائي.

وبالرغم من تعرضه للإصابة في الرأس بدور نصف النهائي نجح يوسف بدوي في الفوز على بطل اسبانيا بنتيجة 4-1 والتأهل لدور النهائي ليضرب موعد مع بطل صربيا.

ودخل اللاعب في حالة قيء وأخطر طبيب البعثة بأنه يشعر بحالة من عدم الاتزان، وقد قررت إدارة البعثة المصرية نقل يوسف بدوي إلى إحدى المستشفيات للخضوع لأشعة مقطعية على الرأس للاطمئنان عليه.

ورفض المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خوض اللاعب للمباراة النهائية المقرر لها إلا بعد الخضوع للأشعة المقطعية والاطمئنان على حالته أولا.

وقال المهندس هشام حطب ، إن صحة اللاعب وسلامته أهم من الميداليات وحالة اللاعب هي الأهم ولن يخوض المباراة وحياة اللاعبين أهم من الانتصارات ومصر تهتم بأبنائها أولا وأخيرا وسلامتهم هي التي تعنينا في المقام الأول.

وبذلك يرتفع رصيد مصر لعدد 7 ميداليات بواقع 2 ذهب و3 ميداليات فضة و2 ميدالية برونز.