غينيا تفوز على الكونغو في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

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فاز منتخب غينيا على نظيره الكونغولي 3 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 23 عاما.

وسجل أهداف منتخب غينيا أجويبو كامارا في الدقيقة العاشرة وجوردي نيدكيت، لاعب منتخب الكونغو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54 وسالفيو سوما في الدقيقة 84.

في المقابل سجل هدف المنتخب الكونغولي يان نجاتسي في الدقيقة 40.

وحصد المنتخب الغيني أول ثلاث نقاط واعتلى صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام منتخب غانا، فيما ظل المنتخب الكونغولي بلا رصيد في قاع الترتيب.