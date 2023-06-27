أزمة انتخابات الرئاسة تتصاعد فى «الوفد»

- بدراوى ينذر «يمامة» على يد محضر: سأترشح للرئاسة

- 9 أعضاء بالهيئة العليا للحزب: ندعو الجميع لاحترام اللائحة بشأن الترشح



فى تصعيد جديد لأزمة حزب الوفد بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، طالب 9 أعضاء فى الهيئة العليا للحزب، رئيس الوفد عبدالسند يمامة، بتطبيق اللائحة واتباع الإجراءات القانونية بشأن خوض انتخابات الرئاسة.



وقال أعضاء بالهيئة العليا لحزب الوفد فى بيان لهم بشـأن لائحة الحزب وتفسير المادة الخاصة بخوض الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية: «نظرا لعدم تمكن الهيئة العليا من الاجتماع لمناقشة بعض التفاصيل المختلف حولها بشأن تسمية مرشح الوفد فى انتخابات الرئاسة، نعلن نحن الموقعين على هذا البيان، رفضنا التام للتفسيرات الخاطئة للمادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلى للحزب، ونؤكد أن هذه هى المادة الوحيدة التى تشير إلى خوض الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية».



وأشار البيان إلى أن المادة تنص على ضرورة الاحتكام إلى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) فى حالة تعدد الراغبين (ومن بينهم رئيس الحزب) فى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.



وأضاف البيان أن الأمر «يتطلب أولا عقد اجتماع رسمى للهيئة العليا بمقر الحزب، ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للاختيار من بين مرشحين متعددين عن طريق الاقتراع السرى».



وتابع: «نطالب الجميع باحترام لائحة الحزب التى تنص على أن دور الهيئة العليا يقتصر على إقرار موقف الوفد من المشاركة فقط، ونؤكد أننا لا يمكن أن نصمت أمام محاولات اغتصاب سلطة الهيئة الوفدية المنصوص عليها صراحة فى اللائحة خاصة مع إعلان أكثر من مرشح رغبته فى خوض الانتخابات الرئاسية».



ووقع على البيان أعضاء الهيئة العليا إبراهيم صالح، والسيد الصاوى، وحمادة بكر، طارق تهامى، وعباس حزين، ومحمد مدينة، ومحمود طايع، ومصطفى رسلان، وهالة الملاح.



وقال عباس حزين، عضو الهيئة العليا للوفد، لـ«الشروق»: إن لائحة الحزب هى التى تحكم الجميع وهى بمثابة دستور يطبق على الجميع، موضحا أنه فى حال وجود أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية يتم الرجوع للهيئة الوفدية والمقصود بها الجمعية العمومية وعمل اقتراع سرى للاختيار بين الاثنين المرشحين من سيكون ممثل حزب الوفد ومن تختاره الجمعية العمومية سوف يمثلنا وسندعمه.



وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن ما فعله رئيس الحزب «خطأ كبير وواقعة غير مسبوقة، وقد يكون ما حدث هو سوء فهم»، مشيرا إلى أن رئيس الحزب أكد فى وقت أن اجتماع الهيئة سيعقد عقب عيد الأضحى، لكن صدر فى وقت لاحق عبر الصفحة الرسمية للحزب بيانا يشير إلى اجتماع للهيئة العليا وقراره بدعم يمامة.



وكشف «حزين»، عن أن «الدكتور عبدالسند يمامة التقى بعدد من أعضاء الهيئة العليا خارج الحزب بشكل فردى بجوار منزله خلال الفترة الماضية، وأخذ رأيهم بشكل عام، ولكن لم يكن اجتماعا قانونيا وأنا كنت واحد منهم».



وَذكر حزين، أنه مع خوض حزب الوفد انتخابات الرئاسة، مع العلم أننا نعلم جميعا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو من سوف يفوز بالانتخابات ولكن لابد من الترشح للتواجد على الساحة السياسية والتفاعل مع قواعد الحزب فى 27 محافظة. وأضاف: «نتفق أولا على أساس الترشح وبعدها نبحث موضوع التبرعات وتمويل الحملة الانتخابية».



وفى تطور جديد للأزمة، أرسل فؤاد بدراوى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، «إنذارا على يد محضر»، لرئيس حزب الوفد، يخطره فيه بأنه يرغب فى خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وطالبه بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد خلال 15 يوما، ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للاجتماع لاختيار مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية.



وكان رئيس حزب الوفد، قد أعلن قبل أيام ترشحه لانتخابات الرئاسة «طبقا لنص المادة 19 الخاصة باختصاصاتى كممثل للحزب أمام القضاء وأى جهة خاصة أو عامة ولا صفة لأى من أعضاء الهيئة العليا منفردا بإبداء الرغبة فى الترشح أو طلبها ما لم يسبق ذلك قرار رئيس الحزب بعدم الترشح، ثم قرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية».



ونشرت الصفحة الرسمية لحزب الوفد، بيانا جاء فيه أن «الهيئة العليا لحزب الوفد اجتمعت، وقررت بأغلبية الأصوات ووفقا للائحة الحزب، اختيار رئيس الحزب مرشحا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة».