تراجع العجز التجاري في السويد خلال مايو الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي، اليوم الثلاثاء، تراجع عجز ميزان التجارة الخارجية خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ظل ارتفاع الصادرات.

وأظهرت بيانات منفصلة تراجع أسعار المنتجين لأول مرة منذ ما يقرب من عامين ونصف في ظل تراجع تكاليف الطاقة.

وبلغ العجز التجاري 3ر0 مليار كرون سويدي ( 28 مليون دولار) خلال مايو الماضي، مقارنة بـ 3ر5 مليار كرون خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقد ارتفعت الصادرات على أساس سنوي بنسبة 0ر3%، في حين لم تتغير الواردات.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1ر2% على أساس سنوي في مايو الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 3ر1% خلال أبريل الماضي. ويعد هذا أول تراجع يتم تسجيله منذ يناير 2021.

وقد تراجعت أسعار السلع المتعلقة بالطاقة بنسبة 3ر29% على أساس سنوي في مايو الماضي، في حين ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 4ر10%.

وقد تراجعت أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 7ر1% .