زيلينسكي: الهجوم الأوكراني المضاد يسير بنجاح

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الاثنين/الثلاثاء إن الهجوم الأوكراني المضاد المستمر منذ أسابيع لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا يسير بنجاح.

وأضاف زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو بعد زيارة لمواقع الخطوط الأمامية والاجتماع مع القوات: "اليوم تقدم محاربونا في جميع الاتجاهات، وهو يوم سعيد".

وأوضح الرئيس الأوكراني في خطابه الذي ألقاه من داخل قطار: "تمنيت للرجال المزيد من مثل هذه الأيام ".

وقال زيلينسكي إن هناك "الكثير من المشاعر" أثناء توزيعه الأوسمة على القوات وتلقي إحاطات في ساحة المعركة.

وكان قد زار جنودا بالقرب من مدينة باخموت المحتلة شرقي البلاد ومنطقة زابوريجيا جنوبا.

وسلم العديد من الأوسمة، بما في ذلك وسام "بطل أوكرانيا"، وهو أعلى تكريم في البلاد من الرئيس.

وأعلنت القيادة في كييف يوم الاثنين استعادة قرية أخرى في منطقة زابوريجيا.

وقال زيلينسكي: "كل أراضينا ستكون حرة .. كل شيء على الإطلاق".