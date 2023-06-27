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وزيرة الخزانة الأمريكية تزور الصين الشهر المقبل.. بينما تستعد أمريكا لتقليص الاستثمار

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 2:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 2:10 ص

تعتزم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين زيارة بكين مطلع يوليو المقبل وذلك في أول محادثات اقتصادية رفيعة المستوى بينها وبين نظيرها الصيني الجديد ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة.

ويشار إلى أن رحلة يلين كانت مرتقبة منذ فترة طويلة ولكن تم تأجيلهاو حتى يحين:" الوقت المناسب"، حسبما قالت الوزيرة في أبريل الماضي.

وكشفت المصادر عن توقيت الرحلة والغرض منها شريطة عدم الكشف عن هويتها.

وإضافة إلى ذلك ، نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة على الشؤون الداخلية ، إن أمراً تنفيذياً لإدارة بايدن من شأنه أن ينظم وربما يقطع بعض الاستثمارات الأمريكية في الصين على وشك الانتهاء ويهدف المسؤولون إلى صدوره في أقرب وقت في أواخر الشهر المقبل.

وجدير بالذكر أن وزيرة الخزانة ستكون ثاني مسؤول في الإدارة الأمريكية يسافر إلى بكين بعد التوتر الذي شهدته العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في وقت سابق من هذا العام.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتوه رحلته إلى الصين، حيث التقى نظيره الصيني تشين جانج وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الصين وانج يي كما التقى لفترة وجيزة بالرئيس الصيني شي جين بينج.

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