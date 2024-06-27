حزب الله اللبناني يستهدف موقع ‏رويسة القرن الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان بعد ظهر اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا موقع "‏رويسة القرن" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق بعد ظهر اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا موقع "الناقورة البحري" الإسرائيلي وأماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابهم إصابة مباشرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم على بلدة "حولا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة "سحمر" في البقاع الغربي شرق لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب الجنوبيتين، بحسب ما أعلن مراسل قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بعد ظهر اليوم استهدفت بلدة عيترون في جنوب لبنان. وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل ظهر اليوم بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.